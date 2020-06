Amc-Amv: fumata bianca al matrimonio dell'acqua

VALENZA - È stato formalizzato oggi l'accordo tra Casale e Valenza, tra Amc e Amv, per la nuova newco (la cui attività partirà a mesi) per la gestione del servizio idrico integrato. Un "matrimonio" che stasera sarà sottoposto al voto del consiglio comunale casalese, domani a quello valenzano e, nei giorni a seguire, degli altri comuni coinvolti. Le discussioni consiliari paiono ormai una mera formalità. Il sindaco di Valenza Gianluca Barbero e quello di Casale Federico Riboldi commentano la "fumata bianca" e la natura dell'intesa che porterà a un unico gestore per 16 comuni e circa 80mila abitanti.