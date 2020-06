Il Castello di Casale diventi "Luogo del Cuore": l'appello del sindaco

CASALE - C'è anche il Castello di Casale Monferrato tra i siti presenti nel censimento per i Luoghi del Cuore 2020 promosso dal Fai, il Fondo Ambientale Italiano.

Per votarlo c'è tempo fino al 15 dicembre. I tre luoghi che riceveranno più voti avranno un contributo di 50 mila euro (primo classificato), 40 mila euro (secondo classificato) e 30 mila euro (terzo classificato). La partecipazione al censimento è gratuita, aperta a tutti, italiani e non, minorenni e maggiorenni e non è necessario essere residenti in Italia.

«Votiamolo tutti! Il suo futuro è nelle tue mani - è l'appello lanciato dal sindaco Federico Riboldi - Il Castello di Casale come porta del Monferrato Unesco: è con questo spirito che invito tutti a dare la propria preferenza nel prestigioso censimento del Fai. Riuscire ad arrivare tra i primi tre luoghi più votati, significa aggiudicarsi uno dei contributi messi in palio e, soprattutto, avere la visibilità nel circuito del Fondo Ambientale Italiano. Votando il Castello del Monferrato, inoltre, si può accrescere la propria attenzione e consapevolezza nel patrimonio artistico e culturale della città. Aiutateci, quindi, a valorizzare il Castello del Monferrato!».

La pagina per votare il Castello del Monferrato è al link.