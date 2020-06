Ozzano riparte dal turismo: domenica visite guidate

OZZANO - Dopo la chiusura forzata dell'emergenza Covid ha riaperto l'ufficio turistico di Ozzano Monferrato. Il flusso di visitatori è stato già incoraggiante, un dato che il presidente di OzzanoEventi Mauro Monzeglio definisce «Inaspettato dal momento che si trattava della prima apertura e che non avevamo promosso troppo l'appuntamento».

Ora l'ufficio è a disposizione dei turisti durante l'orario di apertura degli uffici comunali mentre la domenica a gestirlo ci sono i volontari dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30.

Per l'estate è stato programmato un calendario di visite guidate, per ora solo su prenotazione e a numero chiuso.

La prima è domenica 28 giugno: Giro per il Borgo Antico con visita della Parrocchiale e di Villa Barbano (1 ora): 10.45, 15 e 17.

Domenica 26 luglio la prossima: Area di archeologia industriale con relativo museo (1 ora e mezza): 10 e 15.

Domenica 30 agosto la terza: Giro per il Borgo Antico con visita della Parrocchiale e di Villa Barbano (1 ora): 10.45, 15 e 17.

Il programma di settembre sarà invece elaborato in base all'evolversi della situazione epidemiologica.

Tra le proposte elaborate da OzzanoEventi ci sono, oltre ai contatti in corso con l'associazione Plein Air (camperisti), le "Merende a chilometro zero" che partiranno proprio domenica 28 giugno: prodotti tipici (come i Biciulant) che i visitatori potranno prenotare e acquistarle in alcune attività del paese.

A breve partirà anche il progetto "I percorsi colorati di Ozzano": due itinerari di trekking di circa 7 chilometri denominati "Le antiche strade del feudo" e "Panorami e ciminiere". Entrambi dovrebbero essere fruibili a partire da metà luglio.

Informazioni e prenotazioni: Ufficio Turismo 0142 487153, Mauro 338 5288567, Fulvio 333 2474433. A disposizione anche la mail segreteria@comune.ozzanomonferrato.al.it.