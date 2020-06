Fino al 10 luglio l'iscrizione ai nido comunali di Casale

CASALE - Saranno aperte fino alle 12 di venerdì 10 luglio le iscrizioni ai Nidi d’Infanzia Comunali di Casale di Oltreponte, Valentino e Porta Milano per l’anno scolastico 2020/21.

Possono essere iscritti ai servizi educativi per l'infanzia 0-3 i bambini e le bambine nati dal 1° gennaio 2018. Le domande, redatte su apposito modulo, devono essere presentate scegliendo uno dei seguenti canali:

- all'ufficio Pubblica Istruzione. - Via Mameli 14 - 0142 444 204 esclusivamente su appuntamento;

- con raccomandata all'indirizzo: Comune di Casale Monferrato, Via Mameli 10 - Casale Monferrato (AL);

- via PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.casale-monferrato.al.it.

Per i già iscritti che dovranno dare conferma di iscrizione, è possibile inviare il modulo compilato via e-mail all'indirizzo nidi@comune.casale-monferrato.al.it (sempre entro il 10 luglio).

La domanda (con allegate tutte le istruzioni alla compilazione) e il bando sono scaricabili alla pagina.

Si ricorda che, in base al nuovo Regolamento dei servizi educativi per la Prima Infanzia, sono ammesse le domande di iscrizione di gestanti (donne in stato di gravidanza documentato) la cui data presunta di parto è fissata entro il 31 dicembre dell'anno solare in corso.