Interventi assistiti con animali: in 15 "diplomati" al primo corso

PROVINCIA - Si è concluso lo scorso fine settimana, con lo svolgimento della prova finale, il corso Iaa - Livello Propedeutico (riconosciuto dalla Regione Piemonte e previsto dalle Linee Guida regionali e del Ministero della Salute), il primo step per diventare professionisti negli Interventi Assistiti con gli Animali, realizzato For.Al in collaborazione con l’associazione Un Cane per Sorridere onlus.

I discenti del corso, svolto in modalità virtuale con grande attenzione e partecipazione sono Matilde Aloisio, Sergio Amoruso, Roberta Bianchi, Cristina Caligari, Benedetta Cerretini, Maurizio Cremonte, Pasquale Gorrasi, Tania Granato, Elena Grangiotti, Morena Palazzo, Daria Picco, Claudia Rossi, Cristina Rossi, Maurizio Tuvè ed Alice Visconti.

I promotori ringraziano tutti gli eccellenti docenti: Alessandra Bolacchi, Lino Cavedon, Cinzia Cavagna, Roberto Crepaldi, Maria Grazia Daquarti, Franco Fassola, Marisa La Mantia e Stefania Pecora.