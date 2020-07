Cinema, musica, mostre, letteratura e non solo per il fine settimana di Casale

CASALE - Quarto weekend di Esco - EState a COrte, la rassegna a cura degli Assessorati alla Cultura e alle Manifestazioni del Comune di Casale Monferrato che coinvolge i più suggestivi cortili della città.

Gli eventi che si aggiungono, a partire da questo quarto fine settimana, nella programmazione sono l’atteso Cinema sotto le stelle, le iniziative della Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi Emanuele Luzzati e Casale Città Aperta.

Venerdì 10 luglio nel cortile della Biblioteca delle ragazze e dei ragazzi Emanuele Luzzati del Castello di Casale Monferrato, Paolo Bonfanti racconterà a bambini e ragazzi, dalle ore 17.30, Il re del blues: Robert Johnson. Ingresso gratuito. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione (0142 444302).

Sabato e domenica torna l’appuntamento con Casale Città Aperta, che permetterà di visitare il Castello del Monferrato (orario 10-13/15-19), la Torre Civica, la Chiesa di Santa Caterina (sabato 15.30-18.30; domenica 10-12.30 / 15.30-18.30), la Cattedrale di Sant’Evasio e la chiesa di San Domenico (sabato e domenica 15 – 17.30).

Nel cortile di Palazzo San Giorgio (sede del Municipio) ci sarà Un Cappuccino tra le Righe, la rassegna letteraria a cura della Biblioteca Civica Giovanni Canna. Alle ore 11 di sabato, Giulia Di Leo presenterà Una storia lunga un’Eternit. A dialogare con l’autrice Paola Casulli. Ingresso gratuito.

Alle ore 21.30, invece, ci si sposterà al Castello del Monferrato dove, a cura dell’Accademia Le Muse i Funky Train proporranno Disco e Pop anni '70-'80-'90. Una band eclettica e piena di grinta composta da Alberto Gandin (chitarra), Renato Tassiello (batteria), Gigi Andreone (basso), Mara Panico (voce) e Andrea Rogato (piano). Ingresso gratuito.

Nel cortile di Palazzo Langosco, sempre alle ore 21.30, si inaugurerà Cinema sotto le stelle con Piccole Donne, il film di Greta Gerwing tratto dall’omonimo romanzo di Louisa May Alcott. Ingresso (da Via Cavour, 5) 4,50 euro.

La giornata di domenica 12 si aprirà alle 16.30 si proseguirà al Museo Civico e Gipsoteca Bistolfi con un nuovo evento di Estate al Museo: A spasso con Bistolfi, una passeggiata in città alla scoperta dei monumenti pubblici di Leonardo Bistolfi. Per partecipare all’iniziativa è indispensabile la prenotazione (massimo 12 partecipanti) contattando i numeri 0142/444.309-249 o compilando il form www.comune.casale-monferrato.al.it/museo-prenotazioni. Biglietto euro 3,50, gratuito per titolari Abbonamento Musei e tessere MoMu. Al termine delle visite guidate sarà offerto un assaggio di vini monferrini.

Al Castello del Monferrato sarà invece protagonista la musica: dalle ore 21.30, a cura della Monferrato Classic Orchestra si esibirà il Gambit Quartett che proporrà Quartetto op. 77 n° 1 di Franz Joseph Haydn e Divertimento in fa maggiore, K 138 di Wolfgang Amadeus Mozart. Sul palco Gabriele Totari, violino, Samuele Cerrato, violino, Rebecca Scuderi, viola, e Martino Olivero, violoncello. Ingresso gratuito.

Per Cinema sotto le stelle, infine, Dolittle di Stephen Gaghan. Inizio, sempre nel cortile di Palazzo Langosco, alle ore 21,30 e ingresso con biglietto unico a 4,50 euro.

Nel fine settimana saranno aperte anche le tre mostre al Castello del Monferrato inaugurate la scorsa settimana: Timeless, proposta dall’Associazione culturale ArtMoleto e curata da Michelle Hold, Dancing when the stars go blue, un percorso costituito da dipinti e video-installazioni di quattro artisti esponenti di ArtMoleto, Esistenza Cielo, personale di Marco Tulipani esponente del Metaformismo.

Le mostre saranno visitabili fino al 26 luglio 2020 con i seguenti orari: sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19. Per accedere alle sale è obbligatorio munirsi di mascherina ed è possibile prenotarsi telefonicamente ai numeri 0142 444329 o 0142 444330.