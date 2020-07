Il trionfo della cucina a colori: ecco il Danubio ripieno di verdure

Le origini sono probabilmente nobili, le varianti a disposizione moltissime, ma il Danubio – di origine campana – rappresenta sempre un grande classico di sicuro affidamento. Il nostro Diego Bongiovanni, che ama notoriamente la cucina a colori, lo cucina ripieno di verdure: un gusto diverso per ogni boccone, in modo tale da creare un legame perfetto, ma allo stesso tempo divertente. In fatto di abbinamento, la sommelier Stefania consiglia un Vermentino, vino elegante e con buona acidità. Con il Danubio un equilibrio perfetto.