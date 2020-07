La domenica di festa al fiume di Casale

CASALE - È stata una domenica di festa all'Imbarcadero di Casale. L'evento, a cura degli Amici del Po, ha visto la partecipazione di Croce Rossa, Protezione Civile, Rainbow Team, Circolo Shamandura, Legambiente e associazione Yamato. Il risultato? Una giornata di sole e divertimento, svago e relax a pochi passi dal centro città tra gite in barcè, spuntini, tintarella, tuffi collettivi (per sensibilizzare alla cura della qualità delle acque del fiume), workshop e dimostrazioni di motonautica, tutto in completa sicurezza.

Il tutto mentre qualcuno già aspetta Galleggia non Galleggia, evento rinviato per il Covid al 2021.