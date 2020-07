A settembre c'è Castello Fiorito a San Giorgio

SAN GIORGIO - Nasce una nuova manifestazione florovivaistica che vedrà insieme in una location unica, il giardino del Castello di San Giorgio Monferrato, una selezione di vivai presenti normalmente alle più importanti manifestazioni nazionali.

Alla prima edizione di “Castello Fiorito” domenica 6 settembre saranno presenti 12 vivai che presenteranno agli appassionati praticamente tutte le tipologie di fiori e piante. Tra questi i Vivai Pozzo di Cavaglià, che presenterà la più completa collezione italiana di rose inglesi di David Austin, ma anche varietà di rose di altri ibridatori e splendide piante di ortensie. Per quanto riguarda le rose antiche non può mancare Maurizio Feletig, che dopo alcuni anni di assenza torna ad esporre in Monferrato: proporrà anche arbusti da bacca, in grado di dare colore ai giardini nella stagione invernale. Fino a qualche anno fa, la più importante manifestazione florovivaistica europea si svolgeva in Francia nel Castello di Courson, solitamente solo due vivai italiani venivano selezionati, uno di questi era il Vivaio dei Fratelli Gramaglia di Collegno, che sarà presente con le proprie piante insolite e preziose da orto, si potrà ammirare l’allestimento con le erbacee perenni dei Fratelli Leonelli, le orchidee di Michele Cesi dell’Azienda Sei Come d’Oro e le piante da frutto della Floricoltura Lusernese e Vivaio Michele Bounous, che presenterà tra l’altro varietà di castagno/marroni, piccoli frutti e una collezione di aceri giapponesi.

Francesco Rolla, il proprietario del Castello di San Giorgio Monferrato, «La manifestazione “Castello fiorito”, si inserisce coerentemente in un percorso iniziato alcuni anni fa per far riscoprire la millenaria storia del castello. Di tale iniziativa è promotrice la proprietà sostenuta dall'amministrazione comunale e da Bobst Italia Spa, sponsor dell’evento, nonché uno dei principali produttori mondiali di macchine da stampa rotocalco, spalmatura e accoppiamento di materiali destinati all’industria dell’imballaggio flessibile , con sede proprio qui a San Giorgio. Il luogo ha una densità storico-architettonica unica e preziosa che riesce a riassumere nei suoi mille e più anni, la storia del Monferrato. La presenza di un importante giardino pensile all’italiana e del parco storico ci hanno portato a pensare, insieme ad Agostino Giusto, ad un evento che diventi appuntamento fisso nel calendario delle manifestazioni tematiche».

Gli altri vivai presenti proporranno piante acquatiche, piante fiorite settembrine, arbusti rari e insoliti, piante grasse, anche con un occhio di riguardo al loro inserimento nei giardini, alla loro adattabilità alle condizioni climatiche e alla loro corretta manutenzione .

Durante la manifestazione i visitatori potranno usufruire di tutti gli altri servizi offerti; dal gelato dell’ Agrigelateria Panarotto, indicata sulla guida Slow Food come una delle migliori 200 gelaterie d’Italia, ai prodotti del Bistrot, che raccoglie le eccellenze enogastronomiche del territorio, fino alla possibilità dell’aperitivo nella bella terrazza panoramica.