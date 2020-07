Riboldi e Filiberti sulla ripresa del Mercatino: "Ripartire senza anticipare i tempi la scelta giusta"

CASALE - Nota congiunta del sindaco Federico Riboldi e dell'assessore al Commercio Giovanni Battista Filiberti in merito al Mercatino dell'Antiquariato tenutosi ieri, domenica, per la prima volta dopo l'ultimo appuntamento di febbraio. LA FOTOGALLERY

«Con il Mercatino dell’Antiquariato di ieri, domenica 12 luglio, sono ripartiti praticamente tutti gli appuntamenti mensili del centro storico cittadino. Si è iniziato con il mercato bisettimanale di piazza Castello, per proseguire con il Paniere e il mercatino di Casale C’è e Botteghe Storiche di piazza Mazzini, fino ad arrivare, appunto, all’atteso appuntamento del Mercato Pavia.

I risultati sono stati più che positivi, in un crescendo di pubblico e turisti; il che significa che l’aver deciso di ripartire senza forzare o anticipare i tempi è stata la scelta giusta. Nel pieno rispetto delle regole, delle linee guida e di tutte quelle misure indicate per contenere la diffusione del Coronavirus si è tornati a far rivivere Casale Monferrato e il territorio.

Ieri al Mercatino dell’Antiquariato si sono registrate presenze forse al di là delle più rosee aspettative, richiamando in città appassionati e curiosi anche da fuori Regione: siamo estremamente felici di questo e ci fa ben sperare per il futuro.

Le fiere, i mercati e i mercatini sono da sempre un nostro fiore all’occhiello e poterli riproporre dopo uno stop di quattro mesi, e un periodo così triste per la città e l’Italia intera, ci rende ancora più orgogliosi e felici.

Un grazie deve quindi essere rivolto agli organizzatori (i giovani di mON! nda) che, con pieno senso di responsabilità, hanno saputo ripartire nel rispetto delle normative, per garantire la sicurezza a loro stessi e ai molti che hanno partecipato alle loro attività.

Un ringraziamento particolare va poi a tutti i dipendenti del Comune di Casale Monferrato che hanno lavorato all’organizzazione ed alla buona riuscita della manifestazione con impegno e grande professionalità.

Non ci resta che invitare tutti voi, ancora una volta, a tornare a vivere, con responsabilità, Casale Monferrato: vi aspettiamo!»