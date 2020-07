Esami di laboratorio: più semplice scaricare i referti dal sito dell'Asl

PROVINCIA - Ora è possibile accedere ai risultati dei propri esami di laboratorio anche solo con codice fiscale, tesserino sanitario e un codice rilasciato al momento dell'accettazione dall'operatore. Con l’attivazione di questo servizio anche chi non è in possesso di un profilo di identità digitale Spid sarà in grado di accedere online ai risultati dei propri esami.

Rol (Referti On Line) è un servizio per la consultazione degli esami di laboratorio attivato dalla Regione Piemonte a cui l'Asl Al ha aderito. Adesso si possono scaricare e stampare i referti dal pc, tablet o smartphone senza dovere recarsi agli sportelli. Al servizio si accede tramite la piattaforma La mia Salute cliccando nella sezione Ritiro referti e immagini.

Un link per l’accesso diretto è disponibile sul sito di Asl Al, sezione Sanità e Territorio, Prenotazioni (CUP) e ritiro referti, a questo indirizzo www.aslal.it/prenotazioni-cup-e-ritiro-referti.