Casale, al via un piano asfaltature da 100mila euro

CASALE - È iniziato ieri un ciclo di lavori di riasfaltatura delle vie cittadine di Casale: interventi che interesseranno in tutto una decina di strade e che prevedono l’eliminazione dell’asfalto degradato e rovinato e la stesura di un nuovo manto bitumoso.

«Alcuni interventi erano già stati calendarizzati per la primavera – ha spiegato il vicesindaco, con delega ai Lavori Pubblici, Emanuele Capra - poi l’emergenza Caronavirus ha fatto slittare i lavori a questi giorni. È nostra intenzione, come promesso, di impegnarci con determinazione nella manutenzione del nostro patrimonio, perché Casale Monferrato per tornare a essere protagonista deve poter garantire servizi e strutture all’altezza».

Questi primi lavori, per un costo di circa 100 mila euro, interesseranno la rotatoria tra viale Lungo Po Gramsci e viale Marconi (in foto), il tratto di via Negri da via Cagliero a via Setificio, strada Roncaglia (Centro Frazione), strada Castellino, via Luparia, il tratto di via Sobrero da piazza San Francesco a via Bonardi, il tratto corso Indipendenza da via Parodi a piazza Martiri Della Libertà e porzioni di rotatorie comprese tra corso Valentino, via Buozzi e corso Giovane Italia

«Durante il nostro mandato – ha voluto sottolineare il sindaco Federico Riboldi - ci occuperemo di tutta la città, senza tralasciare nessuno, perché non esistono zone di serie A e zone di serie B. Già nei prossimi mesi investiremo circa 500 mila euro per le riasfaltature delle vie della città e durante tutta l’estate proseguiremo con altri interventi di manutenzione ai beni pubblici».