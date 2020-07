90 grammi di hashish e 80 di marijuana in casa: 17enne Casalese nei guai

CASALE - Negli ultimi giorni, con l’intensificarsi della presenza di turisti, la Compagnia Carabinieri di Casale ha impiegato un elevato numero di uomini e mezzi in servizi istituzionali, in particolare nelle ore serali e notturne, dedicando particolare attenzione al controllo alla circolazione stradale, al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti ed alla prevenzione e repressione dei furti.

I militari del Nor della Compagnia Carabinieri di Casale , guidati dal Tenente Salvatore Puglisi, nell’ambito di una specifica attività di contrasto alla diffusione delle droghe, hanno denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: un 17enne casalese incensurato, poiché in seguito ad una perquisizione nell’abitazione dove vive coi familiari, è stato trovato in possesso di 90 grammi di hashish e 80 grammi di marijuana, divisi in 6 confezioni, oltre ad un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

I Carabinieri della Stazione di Ozzano, a conclusione degli accertamenti hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria, per guida in stato di ebbrezza un 21enne con pregiudizi di polizia, poiché trovato alle 2.30 del mattino, a Castagnone di Pontestura sulla S.P. 590, alla guida della propria Peugeot 206 e sottoposto a test alcolimetrico, ha evidenziato un tasso pari a g/l 1.54. Come provvedimento gli è stata ritirata la patente di guida e l’autovettura è stata affidata al padre.

Gli stessi militari, a conclusione degli accertamenti, hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza un 46enne residente a Pezzana (Vc), carrozziere, pregiudicato; poiché è stato trovato alle 2 del mattino a Casale alla guida della propria Dune Buggy, in evidente stato di alterazione psico-fisica e rifiutava di sottoporsi al test etilometrico. Come provvedimento è stata ritirata la patente di guida e il veicolo sottoposto a sequestro.

I carabinieri della Stazione di Casale, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 18enne del luogo, con pregiudizi di polizia, sorpreso da un addetto alla sicurezza, di un supermercato casalese, ad oltrepassare le casse dopo aver asportato ed occultato generi alimentari per 350 euro circa.