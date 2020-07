Errani gioca (e non vince), ma la Canottieri è vicina alla salvezza

CASALE - Finalmente Sara Errani. E, finalmente, la prima vittoria della Canottieri Casale nel girone della A1 femminile. Sarita, oggi 169 Wta, aveva dato forfait nei primi due incontri: è arrivata, ha giocato contro la svizzera Ylena In Albon, ha vinto il primo set 6/2, con un tifo speciale, ha ceduto il secondo (2/6) e poi si è arresa (6/7) al terzo. Ma la prestazione, anche se con una condizione ancora da ritrovare, ha dato carica alle compagne per la rimonta: successi netti per Stefania Rubini ed Enola Chiesa, che sta vivendo un momento davvero molto positivo, e anche per il doppio Mihaela Buzarnescu - Lisa Pigato (recuperata dall'infortunio). Un 3-1 che vale il terzo posto (girone vinto da Lucca, grazie all 3-1 su Prato) e il playout in due atti, il 26 in trasferta e il 2 agosto in casa, per tenere la A1, contro Siena, unica squadra a 0 punti tra le otto in campo.

La B vola

Volano le ragazze della serie B: terzo successo in altrettanti incontri, 4-0 al Country Club Cuneo, primo posto in solitaria e molte chance nei playoff per la A2 per Giulia Gabba, Enola Chiesa, Eleonora Rescia e Anita Luetti. Doppio stop per le formazioni maschili, tutte e due già salve: in A2 1-5 contro Rungg (di Marco Bella l'unico punto), in B 2-4 contro Verde Lauro Fiorito.