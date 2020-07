Anche a Casale CasaPound commemora Fiamma Morini

CASALE - Per commemorare la recente morte di Fiamma Morini, ausiliaria volontaria e Presidente dell'associazione Decima Flottiglia Mas della Repubblica Sociale Italiana, anche a Casale CasaPound Italia nella notte, come in diverse altre città italiane, ha affisso uno striscione in ricordo.

«CasaPound Italia ti ricorderà sempre come puro esempio di amore per la Patria e sulle tue orme porterà avanti la fiaccola della dedizione assoluta alla propria Nazione» spiegano i rappresentanti casalesi nel commentare lo striscione affisso nella zona dei giardini dell'ospedale.