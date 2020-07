CasaPound contro il Governo: "Niente vacanze se vuoi mangiare”

CASALE - Dopo quella davanti alle sedi Inps, nuovo evento di protesta di CasaPound Italia che, in più di cento città italiane (Casale inclusa) ha inscenato un atto di critica all'operato del Governo Conte: "Per quest’anno non cambiare, niente vacanze se vuoi mangiare”.

I militanti del partito di estrema destra hanno allestito nella zona delle casermette una piccola spiaggia con sedia e ombrellone, a simboleggiare come le città (e le loro aree considerate tra le più degradate, scelte come luogo della protesta), siano le uniche a poter essere raggiunte dagli italiani in estate.

«In una delle crisi economiche e sociali più gravi della storia italiana - afferma CasaPound Italia in nota - i dati ci dicono che circa 6 italiani su 10 non andranno in vacanza per problemi economici e circa un terzo di loro già entro agosto finirà i risparmi.

In molti aspettano ancora la cassa integrazione, gli aiuti, i finanziamenti a fondo perduto ma il Governo continua a fare annunci, a promettere soluzioni, a scaricare le proprie responsabilità».