Il sindaco di Mombello, a nome della comunità, per i 100 anni di nonna Benilde

MOMBELLO - Gli auguri e i complimenti per il traguardo raggiunto da parte di tutta la comunità di Mombello Monferrato, sono i sentimenti espressi dal sindaco Augusto Cavallo, a nome di tutta la cittadinanza, alla signora Benilde Pradella, che ieri (giovedì 23 luglio) ha festeggiato il traguardo dei 100 anni.

In attesa che la sua famiglia arrivi per i festeggiamenti previsti per sabato, il primo cittadino ha voluto renderle omaggio ed esserle vicino in questo importante compleanno, recandosi presso la struttura per anziani Don Giovanni Iviglia in frazione San Candido di Murisengo per una breve visita. L’incontro si è svolto all’aperto nel gradevole giardino della struttura alla presenza degli altri ospiti della Rsa e nell’occasione il primo cittadino ha consegnato un mazzo di fiori ed una pergamena personalizzata come omaggio per questo indimenticabile compleanno.

La cara Benilde molto lucida ma visibilmente emozionata ha ringraziato calorosamente per l’inaspettata sorpresa a cui ha partecipato anche il direttore della struttura nonché vicesindaco di Murisengo Gabriele Zonca che ha fatto gli onori di casa.