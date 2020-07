Nuova area ecologica a Mombello Monferrato

MOMBELLO - Nei giorni scorsi è terminata la riorganizzazione dell’area ecologica del capoluogo di Mombello Monferrato. Le operazioni iniziate prima della chiusura dovuta al coronavirus hanno visto la realizzazione di una nuova area in via Rechezzina in uno spiazzo ricavato dalla sistemazione della vecchia masseria, mentre dopo la sosta sono ripresi i lavori per la sistemazione dell’area nella piazza del capoluogo che ora si presenta più ordinata e di dimensioni ridotte rispetto al passato. Le operazioni hanno richiesto più tempo del previsto ma hanno donato un aspetto più accurato con un maggiore spazio fruibile per il parcheggio delle automobili.