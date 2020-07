"Covid, indagine anche in provincia"

ALESSANDRIA - La provincia di Alessandria, in particolare la zona del Tortonese, è stata particolarmente colpita dall'emergenza Covid. Ecco perché il consigliere regionale Pd, l'alessandrino Domenico Ravetti, ha chiesto che il nostro territorio venga interessato da una approfondita analisi da parte del Gruppo di Lavoro che si occuperà dell’indagine sul Covid-19 in Piemonte.

"Sono contento del fatto che a coordinare il Gruppo, insediatosi oggi, sia il collega del mio partito Daniele Valle - dice Ravetti - Ha le giuste qualità e il necessario equilibrio per accertare i fatti e per elaborare linee guida importanti che ci consentiranno di affrontare le eventuali nuove ondate del contagio. “

“L’indagine – aggiunge Ravetti– servirà anche per aprire il confronto al fine di migliorare e, se servisse, modificare l’intera organizzazione sanitaria nella nostra Regione. Abbiamo voluto questa indagine non per celebrare un processo politico pubblico ma per capire che cosa non ha funzionato e quali errori sono stati commessi durante la pandemia: questo lavoro rafforzerà il sistema che deve garantire il diritto alla salute dei piemontesi".

Da qui la richiesta di un approfondimento che riguardi la nostra provincia.