Junior , Gabriella Bionda vicepresidente

CASALE - Un po' di rosa nella dirigenza della Junior Volley. Gabriella Bionda è la nuova vicepresidente, ruolo che condividerà con Giovanni Rosso, affiancando il presidente, Gabriele Vizio.

Per la società casalese non è una novità assoluta: già in passato questo incarico era stato affidato a Consolata Buzzi. "In un momento delicato come quello che stiamo vivendo, avere con noi Gabriella Bionda - sottolinea il presidente Vizio - è importante, perchè è molto stimata e ci permetterà di valorizzare meglio la componente femminile. Con il suo aiuto, potremo sviluppare un progetto sul territorio, a cui teniamo molto".

La Junior Volley vuole cercare di coinvolgere le imprenditrici. "E' il momento di lanciare un segnale forte e inequivocabile: mi è piaciuta l'idea delle donne che sostengono altre donne - commenta la neovicepresidente - e ho condiviso questo progetto. Esiste una cultura pallavolistica ben radicata a Casale. Mi metto a disposizione della società, convinta che l'unione fa la forza".