Missione compiuta, Canottieri Casale resta in A1

CASALE - Sono bastati i tre singolari per completare la missione storica di Canottieri Casale nel tennis femminile: dopo la conquista della A2, la conferma in A1 per il circolo di LungoPo Gramsci, grazie al secondo successo su Siena.

Stessi schieramenti rispetto all'andata. Stefania Rubini regola Chiara De Vito 6/3 6/1. Poi tocca a Mihaela Buzarnescu, contro una ostica e battagliera Alice Balducci: 6/3 nel primo, più lottato il secondo, ma sul 4/4 la rumena piazza il controbreak decisivo e chiude 6/4.

Sarebbe sufficiente per la salvezza, ma si gioca anche il terzo incontro, con il ritorno sul campo 'di casa' di Lisa Pigato: 6/2 il primo contro Agnes Bukta, che porta l'avversaria al tiebreak, vinto da Pigato 7/5. La Canottieri rinuncia al doppio e festeggia con un simpatico balletto che conquista i social e conclude un mese indimenticabile per la società casalese, che ora incomincerà a programmare il 2021.