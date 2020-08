A Treville le mattine di agosto con la letteratura nel dehors

TREVILLE - Ha preso il via oggi il ciclo di incontri organizzato dalla Biblioteca Comunale Spina di Treville per questo mese estivo rivolto agli adolescenti che abbiano appena concluso le classi medie inferiori. “Letteratura nel dehors” è il titolo dell’iniziativa resa possibile grazie alla partecipazione della professoressa Carla Bordon che, nel Dehors delle Rose di Casa Devasini, terrà una serie di appuntamenti dedicati alla letteratura italiana, un progetto che vuole essere più un parlare di letteratura che insegnarla secondo metodi scolastici, una sorta di viaggio tra i maggiori autori italiani di tutti i tempi, un incontrare la poesia perché è sia base della cultura moderna che forma d’arte immortale. Un modo un po’ diverso per i ragazzi per impegnare le proprie mattine d’estate che la Biblioteca di Treville ha immaginato in una location piacevole, nel cuore del paese (info 3395415940). La partecipazione è gratuita (su prenotazione, a numero limitato).