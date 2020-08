Casale, da settembre le aperture festive dei negozi

CASALE - Costantino Mossano, presidente di Confcommercio-Unicom di Casale Monferrato esprime soddisfazione per i risultati del sondaggio condotto tra i commercianti e gli esercenti casalesi relativo alle aperture domenicali e festive.

«È un ulteriore strumento – dice Mossano – per rilanciare il commercio casalese dopo il lungo periodo di quarantena e tutte le difficoltà che ne sono derivate e inoltre servirà a dare fiato ad un comparto economico fondamentale per la Città, così duramente colpito nei mesi scorsi, ma che ha saputo reagire e ripartire con grande dignità ed impegno».

Mossano reputa anche l’alta percentuale dei favorevoli come un segnale decisamente positivo di come il mondo del commercio abbia obiettivi comuni «anche perché è la prima volta che la categoria, in modo organizzato, abbia deciso di intraprendere un percorso strutturato insieme all’Amministrazione Comunale».

Le aperture domenicali e festive, precisa Confcommercio-Unicom, non avverranno sempre e comunque, ma in particolari festività ed in concomitanza con eventi che saranno organizzati nei prossimi mesi, a partire da settembre.