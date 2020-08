Uomo investito da un'auto al Valentino: è grave

CASALE - Si troverebbe in gravi condizioni un 61enne di Quarti di Pontestura investito questa mattina poco dopo le 11 in corso Valentino a Casale. L'uomo, trasportato in Pronto Soccorso, è stato colpito da un'utilitaria alla cui guida si trovava un casalese di 63 anni. Sul luogo dell'impatto 118 e Polizia Stradale che sta cercando di ricostruire la dinamica dell'episodio.