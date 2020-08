La "secca" del Po a Casale

CASALE - Una "secca" decisamente storica per il Po a Casale che questa mattina, nella zona dell'imbarcadero di viale Lungo Po Gramsci, si presenta alla stregua di un fiumiciattolo. L'idrometro segna un livello di 4,3 metri in meno rispetto allo "zero". La pur parziale apertura della diga a valle del ponte ferroviario ha contribuito in qualche misura a rendere lo scenario insolito. Oltre all'isola (in realtà una penisola) riemersa dalle acque, il livello insolitamente basso si denota anche dal pontile, di fatto appoggiato sulla sponda destra. Anche i barcè della Canottieri e degli Amici del Po, invece di essere ormeggiati, sono praticamente "alla catena", lungo alla sponda.