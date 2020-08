La camminata di San Lorenzo a Ponzano

PONZANO - Lunedì 10 agosto a metà pomeriggio sembrava che il meteo avesse riservato un’imprevista bufera di vento e pioggia tale da impedire il regolare svolgimento della camminata notturna prevista a Ponzano Monferrato (organizzata da Cammini Divini), ma i venti pur impetuosi hanno evitato la località monferrina e i camminatori hanno potuto godere delle bellezze locali accompagnati anche da una leggera brezza rinfrescante. Prima tappa, d’obbligo, presso il palazzo comunale per ammirare la nuova Ballerina del Monferrato, poi un sentiero panoramico tra i vigneti per poi proseguire in un lungo e stretto viottolo in mezzo alla boscaglia verso la frazione di Sogliano nel Comune di Castelletto Merli. Di nuovo in mezzo alle vigne risalendo verso frazione Godio per poi rientrare nella boscaglia rientrando in direzione di Ponzano. Infine i vigneti del Monte Uliveto, una degustazione di ottimi vini e il ritorno alla Pro Loco di Ponzano per lo spuntino notturno