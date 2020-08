Jb Monferrato, c'è la firma di Yannick Giombini

CASALE - Papà Leondino Giombini ha scelto la pallavolo e ha vinto tanto, tre World League, un campionato europeo, uno scudetto, una Coppa Italia, una Coppa Cev e una Champions League. Yannick, il figlio, ha preferito la palla a spicchi e, ora, ha scelto di legarsi per tre anni a Jb Monferrato.

Un giocatore già conosciuto a Casale, ala di 201 centimetri, classe 2001, cresciuto con la Cab Stamura Ancona, con cui ha debuttato in B. L'anno scorso il trasferimento in Monferrato, per l'Under 18 Eccellenza della Junior e la C Gold con Cb Team, aggregato anche alla prima squadra agli ordini di coach Mattia Ferrari.

"Sono contento di questo accordo con Yannick: nell'ultimo campionato ha messo in mostra le sue potenzialità - sottolinea il general manager Giacomo Carrera - e lavorando con il nostro staff non potrà che crescere e dimostrare di meritare la categoria".

Molto soddisfatto anche il giovane cestista. "La Jb Monferrato mi ha offerto una grande opportunità. Considero la prossima stagione molto importante per la mia crescita, perché potrò allenarmi e fare parte di un gruppo di alto livello. Mi metterò alla prova ogni giorno. Voglio farmi trovare pronto".