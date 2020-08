Seguiilcalice: un mese di eventi dedicati al vino a Casale

CASALE - Da settimane si sa che la Festa del Vino di Casale non ci sarà, almeno non nella sua formula classica, al Mercato Pavia con tavolate, migliaia di commensali e decine di Pro Loco. Per quella si dovrà attendere l'anno prossimo. Il vino tuttavia sarà protagonista di un lungo palinsesto di eventi in città.

Prende infatti forma il programma di #Seguiilcalice, il contenitore di eventi che si terranno a partire dalla fine di agosto a Casale. Un programma virtualmente presentato dalla Festa del Vino ancora in fase di definizione, con date che potrebbero cambiare e appuntamenti che potrebbero aggiungersi. Di sicuro arriveranno a giorni i dettagli per prenotare la propria partecipazione e diversi approfondimenti, così dicono dal Comune.

Attraverso Festival

Domenica 30 agosto 2020 / ore 21

Lella Costa

in Questioni di Cuore dà voce alla rubrica Le Lettere del cuore di Natalia Aspesi - Cortile Palazzo Langosco, Via Cavour, 5

Degustazioni di vino del Monferrato a calice. Info e prenotazioni.

Giovedì 3 settembre 2020 / ore 21

Neri Marcorè

in Di mare e di vento Viaggio nella musica di Gianmaria Testa - Cortile Palazzo Langosco, Via Cavour, 5

Degustazioni di vino del Monferrato a calice. Info e prenotazioni.

Venerdì 4 settembre 2020 / dalle ore 18.30

Oscar Farinetti e Telmo Pievani

in La Serendipity umana - Cortile del Castello del Monferrato

Degustazioni di vino del Monferrato a calice. Info e prenotazioni.

Stupujtime

Sabato 5 settembre 2020 / dalle ore 11 alle ore 21

Degustazioni di vini del Monferrato nei negozi del centro di Casale Monferrato con l'acquisto del calice e della sacca porta calice

Festival Echos

Sabato 5 settembre 2020 / dalle ore 17.30

Olaf John Laneri in Favourite Beethoven - Cortile Ex Convento di Santa Croce

Info e prenotazioni: 348-7161557 info@festivalechos.it.

In vino veritas

Domenica 6 settembre dalle 11 alle 23

Degustazioni di vini del Monferrato al Chiosco di piazza Mazzini. Temporary wine bar - Possibilità di acquisto calice e sacca porta calice

Golosaria

Sabato 12 Settembre - Domenica 13 settembre - Castello del Monferrato dalle ore 11

Informazioni

In vino veritas

Sabato 12 Settembre - Domenica 13 settembre dalle 11 alle 23

Degustazioni di vini del Monferrato al Chiosco di piazza Mazzini. Temporary wine bar - Possibilità di acquisto calice e sacca porta calice

Monjf - Monfrà Jazz Festival

in collaborazione con l’Accademia Le Muse

Venerdì 11 settembre

Concerti Boutique - Cortile Santa Croce - Apertura Festival: Wally Alifranchini trio feat. Sandro Gibellini - Prima Assoluta: Young Energy 8et, Gianni Cazzola incontra i giovani. Degustazione: Cocktail a base di Gin Magnoberta e Krumiri Rossi

Sabato 12 settembre

Concerti Boutique - Cortile Santa Croce - Bebo Ferra: Jazz vs. Corona project - Nicola Concettini 4et feat. Giovanni Amato

Gemellaggio Festival: “Borghi in Jazz” dal Molise. Degustazione: Amaro Casale Magnoberta, Krumiri Rossi, prodotti tipici del Molise

Domenica 13 settembre

On the Natural Road - Alba sul Po all’imbarcadero - Dominici | Di Gregorio duo

Concerto nel Bosco - Eremo - Odalengo Grande Forte | Braga duo

Afterparty - Cortile Santa Croce con Dj set Jazz Soul e R&B

Informazioni

Calicentro - Il Monferrato con il Castello intorno

Degustazione vini nella manica lunga e cucina delle Pro Loco in corte

Venerdì 18 – Sabato 19 – Domenica 20 settembre

Venerdì dalle ore 19 alle ore 24 - Sabato e domenica dalle ore 11.30 alle ore 24

Castello del Monferrato - Ingresso solo su prenotazione - Possibilità di acquisto calice e sacca porta calice

Il Monferrato in un calice - Degustazione vini

a cura di Ais Piemonte - Castello del Monferrato. Costo degustazione 3 bicchieri € 10 (prenotazioni: Comune di Casale Monferrato)

Sabato 19 settembre dalle 17.30 alle 18.30

La longevità del Grignolino - Degustazione di Grignolino del Monferrato Casalese delle seguenti annate: 2012, 2014, 2016

aperto a tutti - 3 degustazioni vino alla cieca.

Domenica 20 settembre dalle 17.30 alle 18.30

Monferrato: non solo rossi… - Degustazione “alla cieca” di 3 vini

Lunedì 21 settembre ore 21

serata riservata agli operatori - Il vino del Monferrato nella ristorazione - Degustazione “alla cieca” di 6 vini - Ingresso gratuito per operatori del settore

Omaggio a Ennio Morricone

Sabato 19 settembre

Cortile Palazzo Langosco, Via Cavour, 5 - In collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo - Costo Biglietto ingresso under 18 € 10 - Costo Biglietto ingresso intero € 18

In vino veritas

Sabato 19 settembre e Domenica 20 settembre dalle 11 alle 23 - Degustazioni di vini del Monferrato al Chiosco di piazza Mazzini - Temporary wine bar. Possibilità di acquisto calice e sacca porta calice.

L'amore che tragedia - Spettacolo teatrale

Domenica 20 settembre – ore 17 - Cortile Santa Croce - Realizzato dal Laboratorio Teatrale dell’Istituto Balbo, coordinato da Maria Paola Casorelli con il supporto di Adiana Canepa

Calicentro, il Monferrato con il Castello intorno

Degustazione vini nella manica lunga e cucina delle Pro Loco in corte

Venerdì 25 – Sabato 26 – Domenica 27 settembre

Venerdì dalle ore 19 alle ore 24 - Sabato e domenica dalle ore 11.30 alle ore 24

Castello del Monferrato - Ingresso solo su prenotazione - Possibilità di acquisto calice e sacca porta calice

Il Monferrato in un calice - Degustazione vini

a cura di Ais Piemonte - Castello del Monferrato

costo degustazione 3 bicchieri € 10 (prenotazioni: Comune di Casale Monferrato)

Sabato 26 settembre dalle 17.30 alle 18.30 aperto a tutti - I mille volti della Barbera - Degustazione “alla cieca” di 3 vini guidata dalla Delegazione di Casale Monferrato dell’Associazione Italiana Sommelier

Domenica 27 settembre dalle 17.30 alle 18.30 aperto a tutti - Gabiano e Rubino di Cantavenna: “nella DOC piccola c’è il vino buono” - Per conoscere queste vere rarità del Monferrato, degustazione “alla cieca” di 3 vini rappresentativi di questa realtà che mantiene viva una storia importante

In vino veritas

Sabato 26 settembre e domenica 27 settembre dalle 11 alle 23 - Degustazioni di vini del Monferrato al Chiosco di piazza Mazzini - Temporary wine bar - Possibilità di acquisto calice e sacca porta calice