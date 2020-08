Musica, cinema e non solo nel fine settimana di Esco a Casale

CASALE - Tornano gli appuntamenti al Castello del Monferrato di Esco – EState a COrte, la rassegna a cura del Comune di Casale Monferrato per L'estate 2020.

Si parte venerdì sera, 21 agosto, con lo spettacolo teatrale rimandato per il maltempo di inizio mese: il Teatro della Nebbia proporrà, a partire dalle ore 21.30, I ragazzi irresistibili di Neil Simon. Evento a ingresso gratuito.

Sabato 22 spazio ai bambini con il laboratorio del Museo Civico: alle ore 11 nelle sale di via Cavour, 5 si parlerà di Profili antichi - La pittura su legno e la sua tecnica. È previsto un massimo 7 partecipanti, con prenotazione obbligatoria ai numeri 0142 444.309 o 0142 444.249 oppure alla pagina. Biglietto euro 5,00 (gratuito per titolari Abbonamento Musei e tessera Momu).

Alle ore 21.30 il Malipè Quartet allieterà il pubblico che vorrà trascorrere una serata di divertimento nel cortile del Castello del Monferrato. L’evento, a cura del Collettivo Teatrale Cet di Casale Monferrato, è a ingresso gratuito.

Nel cortile di Palazzo Langosto, invece, nuovo appuntamento con il Cinema sotto le stelle: alle ore 21.30 sarà proiettato il nuovo film di Quentin Tarantino, C'era una volta a... Hollywood. Ingresso, da via Cavour, 5, euro 4,50.

Domenica 23 ancora un doppio appuntamento: alle ore 21.30 concerto della cover band Poohpercaso al Castello del Monferrato (ingresso gratuito) e a Palazzo Langosco sarà proiettato l’ultima pellicola di Ferzan Özpetek: La dea fortuna (ingresso euro 4,50).

Prosegue al Castello del Monferrato anche la mostra Maurizio Roasio – Materia e ragione, curata da Anselmo Villata e nata da un progetto dell’Inac (Istituto Nazionale d’Arte Contemporanea). Una personale per conoscere l’arte di uno dei protagonisti del nostro tempo. L’esposizione sarà aperta fino al 6 settembre a ingresso gratuito nei seguenti orari: sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.

Definite in questi giorni, infine, le date della proiezione dei due film previsti il 1° e il 2 agosto per Cinema sotto le stelle e rinviati per maltempo: venerdì 28 agosto sarà la volta di Tutto il mio folle amore di Gabriele Salvatores, mentre sabato 29 del film di animazione Pets 2.