Gran Monferrato, Quartucci è il re di Altavilla

ALTAVILLA - Non aveva ancora vinto in questa stagione, Lorenzo Quartucci, il corridore classe '99 della Zalf che al Trofeo Mazzetti di Altavilla sorprende tutti negli ultimi metri e vince l'ultima gara del Gran Monferrato, la challenge per Elite e Under 23. In 200 al via, 96 al traguardo, circuito 'mosso' molto apprezzato, agli organizzatori anche i complimenti del presidente della Federciclo provinciale, Boris Bucci, e il grazie, "a Gianni Pederzolli e ai sindaci", per aver salvato la stagione con le competizioni in Monferrato.

Quartucci completa i 153 chilometri in 3h44'23'', a 2'' il gruppo, regolato da Gabriele Petrelli (Ctf), che precede Michele Corradini (Viris Vigevano), Tommaso Rigatti (Team Colpack), Leonardo Canepa (Garlaschese), Alex Tolio (Casillo Petroli Firenze), Nicholas Agostini (Sissio Team), Matteo Baseggio (General Store), Geraldo Sessa (Velo Racing Palazzago) e Christian Rocchetta (General Store). Con il punto conquistato oggi Rocchetta si conferma leader e indossa la maglia come vincitore della prima edizione del Gran Monferrato, con 20 punti nelle cinque prove.

Le foto sono di Mario Bocchio