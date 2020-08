Gran Monferrato, il finale oggi ad Altavilla

ALTAVILLA MONFERRATO - Finale avvincente, oggi, per Gran Monferrato, la challenge per Elite e Under 23, che avrà al via anche alcuni team Continental. In tutto 218 iscritti al trofeo Mazzetti di Altavilla, quinta prova, organizzata grazie alla disponibilità dei sindaci Massimo Arrobbio (Altavilla) e Lino Pettazzi (Fubine), che è anche l'ultimo appuntamento agonistico prima del Giro d'Italia Dilettanti.

Il via alle 13, da Mazzetti sopra stazione Altavilla. Poi i corridori affronteranno, per dieci volte, un anello con passaggi a Fubine, corso Aldo Porro, via Don Orione, strada Nani Vergani, Costarossa, Franchini, Casazze e Altavilla, per un totale di 156 chilometri e arrivo in salita.

Oggi sarà assegnata anche la maglia al leader della classifica generale dopo le cinque gare: cinque atleti sono racchiusi nello spazio di sette punti, al comando Christian Rocchetta, e potrebbe bastare anche un piazzamento nella top ten per rivoluzionare le gerarchie.

Ci saranno anche le due formazioni della provincia: i padroni di casa di Lan Service Zheroquadro, che a Casale, mercoledì, hanno piazzato Stefano Frigerio 8°, e Overall Tre Colli, che avrà anche Francesco Baldi. Il campano ha rinunciato ai campionati italiani professionisti, domani, per concentrarsi sul Trofeo Mazzetti.