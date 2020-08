Martedì torna la Fiera d'Agosto a Casale

CASALE - Martedì 25 torna in piazza Castello la tradizionale Fiera d'Agosto. Si tratta di un appuntamento con il mercato bisettimanale che si svolge in forma "allargata", con una maggiore offerta di prodotti alimentari e non. I banchi, anzichè nella sola piazza Castello, si disporranno anche in piazza Divisione Mantova e nell'area tra il Castello e il Mercato Pavia.

La Fiera d'Agosto si svolge ogni anno nel martedì che cade tra il 19 e il 25 agosto.