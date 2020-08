Eric e Marco, i due amici che hanno ritrovato Vittorio Carelli

CASALE - Sono stati Marco Marianini ed Eric Francia, due calciatori monferrini ex Casale Fbc in forza per la prossima stagione rispettivamente all'Oleggio e al Trino a trovare, questa mattina verso le 10.30, Vittorio "Toio" Carelli, del quale si erano perse le tracce dalle 14 di domenica pomeriggio.

Molto amici soprattutto del fratello di "Toio" Umberto "Ubi" Carelli, che li aveva interpellati in preda al panico già nella serata di domenica, i due avevano già fatto un giro di perlustrazione ieri sera per la città ma solo questa mattina, saputo che l'ultima cella agganciata dal cellulare di Toio era nella zona di via XX Settembre, si sono concentrati nell'area del Parco della Pastrona e in particolare nel percorso Kintana, dedalo per mountain bike che si snoda per diversi chilometri nell'area compresa tra il Po e il canale Lanza.

Dopo aver percorso il circuito hanno trovato Vittorio Carelli a breve distanza dall'area pic-nic, mentre spingeva la sua bicicletta. Visibilmente spaventato e provato, in stato confusionale, "Toio" si è lasciato avvicinare dopo l'iniziale ritrosia. I due amici lo hanno poi accompagnato con circospezione verso il vicino parcheggio del Circus dove ha potuto riabbracciare il fratello prima di essere portato in ospedale per gli accertamenti di rito.

Tutta la comunità Casalese, grazie a questo bel gesto di amicizia e spontaneità, ha potuto così tirare un sospiro di sollievo dopo una notte di apprensione.