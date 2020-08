Uno Sciacallo Dorato avvistato a Pontestura

PONTESTURA - Lo Sciacallo dorato (Canis aureus) è un Canide che sta conquistando l’Europa dopo una forte espansione partita dal Caucaso e dall’Europa centro orientale. Si tratta di una specie onnivora di piccola taglia (12-13 kg), che si nutre di carcasse, piccoli animali, frutta, rifiuti agronomici che ricerca con un’attività prevalentemente notturna e crepuscolare.

Se il primo avvistamento in Italia risale al 1984 nel Bellunese, la notizia di questi giorni è che il 29 luglio c'è stato un avvistamento a Pontestura. Il naturalista Andrea Maestri, che conosce la specie per averla seguita nell’area del delta del Danubio, ha segnalato al Parco del Po di averne avvistato uno nel territorio dell’area protetta.

Immediatamente i guardiaparco Nicola Scatassi e Ivano Fossarello hanno attivato alcune fototrappole che hanno “catturato” l’animale con più immagini. Per confermare la segnalazione il Tecnico faunistico, Laura Gola, ha interpellato Luca Lapini, zoologo del Museo Friulano di Storia Naturale di Udine, tra i massimi esperti della specie a livello europeo. Dopo una serata di emissioni play back fatta insieme ai ricercatori Sandro Bertolino e Giuseppe Bogliani e alla tirocinante Carlotta Pasquariello, esaminate tutte le immagini raccolte dalle foto trappole, Lapini ha confermato la presenza della specie in Piemonte. Si tratta probabilmente di un individuo isolato, forse un maschio giovane in dispersione. Infatti, dalle verifiche preliminari effettuate nel corso di una prima serata di stimolazioni acustiche, nell’area protetta non sembra essere ancora presente nessun gruppo riproduttivo.

Non è ancora possibile dire se l’animale arrivi da oriente o da occidente.