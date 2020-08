L'Anpi di Casale "caldeggia" la cittadinanza onoraria alla Segre

CASALE - Negli scorsi giorni il Consiglio Comunale di Alessandria, in pochissimo tempo (6 giorni) dalla proposta del sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco (Lega), ha approvato all'unanimità l'iniziativa di concedere la cittadinanza onoraria a Liliana Segre, senatrice a vita superstite dell'Olocausto e della deportazione ad Auschwitz.

A Casale una analoga proposta, presentata dal Partito Democratico, è invece "in attesa" di arrivare in Consiglio Comunale dal lontano novembre 2019.

Sul tema interviene l'Anpi di Casale che in una nota dice che sarebbe «onoratissima di avere Liliana Segre quale "concittadina" per l'impegno da lei svolto senza sosta nella diffusione dei valori di fratellanza, pace, libertà e quale testimone dell'orrenda pagina di persecuzione perpetrata dai nazi-fascisti. Qualsiasi città e comunità dovrebbero essere felici di avere una concittadina come Liliana Segre. Sosteniamo pienamente la mozione presentata a Casale Monferrato nel novembre 2019 e che auspichiamo venga approvata al più presto in Consiglio Comunale». Prima di poter essere approvata, tuttavia, in consiglio comunale dovrà arrivarci.