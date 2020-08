Una serata dedicata al Bistolfi al Museo di Casale

CASALE - Ultimo appuntamento, giovedì 27 agosto, di Una sera d’estate al Museo, la rassegna del Museo Civico di Casale Monferrato dedicata agli adulti previsto alle ore 21,00. Dopo aver scoperto, giovedì 20 agosto, le tavolette lignee rinascimentali conservate nelle sale di via Cavour, 5, la prossima serata sarà dedicata a Leonardo Bistolfi.

Un viaggio tra l’arte del più importante scultore casalese che ebbe fama internazionale tra Otto e Novecento, grazie a opere che ancora oggi abbelliscono ed emozionano musei, palazzi e cimiteri di tutto il mondo.

Per partecipare a questa interessante serata, è previsto un biglietto di 3.50 euro (gratuito per titolari Abbonamento Musei e tessera Momu) ed è richiesta la prenotazione ai numeri 0142-444309 – 444.249 o tramite il sito. È indispensabile indossare la mascherina e i posti sono limitati, al fine di mantenere il distanziamento richiesto dalle norme di prevenzione al CoronaVirus.

Con la fine del mese di agosto, finirà anche l’altra apprezzata iniziativa del Museo Civico, Estate al Museo: ultimo appuntamento domenica 30 alle ore 16.30 con la visita guidata Profili antichi - Le tavolette lignee rinascimentali del Museo Civico.

Oltre alle tavolette esposte nel percorso museale della Pinacoteca, la visita includerà (compreso nel biglietto) un momento speciale con trasferimento dei partecipanti in via Balbo, per ammirare un magnifico soffitto a cassettoni rinascimentale - di proprietà dell'Ente Trevisio - con l'accompagnamento della guida che ne illustrerà la storia e le particolarità.

Sono previsti massimo 15 partecipanti con prenotazione obbligatoria ai numeri 0142 444.309 o 0142 444.249 oppure alla pagina. Biglietto euro 3,50 (gratuito per titolari Abbonamento Musei e tessera Momu).