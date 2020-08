Under 14, il tricolore femminile alla Nuova Casale

CASALE - Due titoli italiani in palio, sui campi dello Sport Club Nuova Casale: giocano le Under 14, 69 nel tabellone principale che inizierà lunedì, 41 nelle qualificazioni, già domani e domenica. "Un impegno che ci vede in prima linea: sapremo rendere unico questo periodo per tutte le atlete in campo", sottolinea il presidente del circolo, Lorenzo Tiengo, felice che "ancora una volta il Monferrato sia stato scelto come sede di una manifestazione così prestigiosa. La speranza è di ammirare una campionessa del tennis di domani".

Grande soddisfazione da parte del sindaco, Federico Riboldi. "Lo sport è uno dei simboli della ripartenza. Nel pieno rispetto di tutte le regole e in totale sicurezza, Casale ha cercato, fin da subito, di accogliere e organizzare eventi sportivi, per dare un segnale, forte, di ritorno alla normalità. Questi campionati rinnovano una prestigiosa tradizione del tennis casalese".

I complimenti, per la Nuova Casale, arrivano anche dalla delegata provinciale della Federtennis, Maria Rita Piano. "Questo evento è un ulteriore passo in avanti per tutto quello che la città di Casale sta facendo per il movimento tennistico in provinciale di Alessandria".

Agnese Taverna per la provincia

Direttore dei campionati è il maestro Alberto Gillerio. "Avremo giocatrici già con una buona classifica, fino a 2.6". A rappresentare la provincia l'alessandrina Agnese Taverna, tesserata per il Dlf Alessandria, che poche settimane fa si è laureata campionessa regionale. Agnese, 3.1 di classifica, si sta allenando alla Canottieri Casale con la maestra Giulia Gabba: giocherà anche il doppio, in coppia con la torinese Beatrice Demichelis, anche lei 3.1, che ha sconfitto nella finale per lo scudetto piemontese.

L'ingresso al circolo di via Marzabotto sarà libero: mascherina obbligatoria per il pubblico e distanziamento sociale.