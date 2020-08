Le domeniche di settembre? Negozi aperti a Casale

CASALE - I commercianti e i cittadini casalesi hanno promosso a pieni voti la proposta di aperture domenicali in particolari festività ed in concomitanza con eventi proposta da Confcommercio-Unicom di Casale Monferrato.

Il presidente Costantino Mossano fornisce i risultati del sondaggio condotto di recente: «Il nostro lavoro di indagine di strada ha registrato 489 risposte raccolte dai gazebo, di cui 371 di privati e 118 di negozi, ai quali vanno aggiunte 210 indicazioni raccolte in precedenza tra i nostri contatti diretti. Questo ha costituito un campione di 700 persone, quantitativamente significativo. I pareri favorevoli alle aperture domenicali superano abbondantemente il 90%, sia tra i cittadini, sia tra gli addetti ai lavori. Partiamo quindi da un consenso larghissimo per portare avanti questo progetto».

Per il mese di settembre, ricco di eventi per la Città di Casale Monferrato, sono state individuate le date delle aperture domenicali nelle date del 6, 13, 20 e 27. «Sarà proprio una larga adesione dei commercianti e degli esercenti – dice ancora Mossano – a certificare l’importanza di un progetto che è davvero condiviso da larghissima parte della categoria e della popolazione, ulteriore per dare un ulteriore ‘colpo di reni’ dopo le grandi difficoltà di questo 2020».

Le aperture domenicali proseguiranno anche nei mesi successivi.