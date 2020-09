Casale: sabato 19 concerto-tributo a Ennio Morricone

CASALE - Il Comune di Casale Monferrato, in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo, renderà omaggio al grande compositore Ennio Morricone con un concerto che ripercorrerà le più celebri e apprezzate colonne sonore del maestro recentemente scomparso.

L’atteso evento, che rientra in #Seguiilcalice, il ricco programma degli Assessorati alla Cultura, Manifestazioni e Turismo dedicato al vino e al Monferrato Unesco, si terrà in uno dei luoghi simboli dell’estate 2020: il cortile di Palazzo Langosco. L’appuntamento è per sabato 19 settembre alle ore 21.

«Il 6 luglio scorso – ha ricordato l’assessore alla Cultura, Gigliola Fracchia – si è spento a 91 anni uno dei più grandi compositori della storia del cinema e non solo. Ennio Morricone ha caratterizzato il Novecento con le sue musiche, in una carriera ricca di riconoscimenti e premi ricevuti in tutto il mondo. Un artista che appartiene alla cultura italiana e che, quindi, ci è sembrato doveroso ricordare con un concerto in suo onore».

«In un settembre dedicato alle eccellenze – ha voluto sottolineare il sindaco Federico Riboldi – ci è sembrato giusto rendere omaggio a Ennio Morricone. Un concerto che si inserisce perfettamente in un programma ricco di eventi di qualità, nato dalla voglia di ripartire, nel pieno rispetto delle normative anti-Covid, dopo un periodo difficile e che ha segnato tutti noi».

«Con questo primo concerto a Casale Monferrato dopo l’interruzione della stagione a causa della pandemia, confidiamo di poter assolvere al nostro ruolo di cerniera tra artisti e pubblico, rendendo possibili le condizioni per assistere ad un concerto in un contesto complesso e allo stesso tempo sfidante - dichiara Matteo Negrin, direttore di Piemonte dal Vivo -. La difficile attesa ha dato spazio a riflessioni profonde sul ruolo della cultura nella società contemporanea di cui Ennio Morricone con la sua musica è un portavoce universale.»

Sul palcoscenico ci saranno Le Muse, un ensemble strumentale interamente al femminile, formato da strumentiste cresciute artisticamente all’interno dello storico gruppo Rondò Veneziano. Nel progetto Musiche da Oscar la formazione, diretta da Andrea Albertini, è costituita da musiciste classiche, al fine di ottenere sonorità più vicine ai temi originali proposti durante il concerto, e da una vocalist, Angelica De Paoli, alla quale sono affidate le parti vocali.

Il repertorio proposto è stato selezionato dalla ricchissima produzione di Ennio Morricone, scegliendo tra le sue colonne sonore più celebri, seguendo un filo conduttore temporale, dai primi anni '60 fino ai giorni nostri con la colonna sonora vincitrice dell'Oscar 2016. Una serie di immagini e spezzoni di film accompagneranno gran parte delle colonne sonore proposte, aggiungendo un “tocco” emozionale in più all'atmosfera alla serata musicale.

Il concerto, presentato per la prima volta a maggio 2016, dopo l’attribuzione dell’Oscar a Morricone per la colonna sonora del film di Quentin Tarantino The Hateful Eight, ha già superato le 70 repliche in Italia e all’estero.

I tagliandi sono già in vendita nella biglietteria online del Teatro Municipale di Casale Monferrato al prezzo di 15 euro per gli interi e 10 euro per gli under 18 anni. La sera del concerto, gli eventuali biglietti rimanenti saranno acquistabili dalle ore 20.30 direttamente all’ingresso di via Cavour, 5. Per informazioni: Ufficio Teatro teatro@comune.casale-monferrato.al.it – 0142 444314.