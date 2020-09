Giornata Europea della Cultura Ebraica: weekend di eventi a Casale

CASALE - Dopo la pausa estiva la Comunità Ebraica di Casale Monferrato riapre le sue porte al pubblico in occasione della XXI Giornata Europea della Cultura Ebraica. Il tema dell'edizione 2020 è “Percorsi Ebraici” e per l'occasione la città che ospita da più di 400 anni una sinagoga oggi ritenuta tra le più belle del mondo, ne mostra diversi, alcuni sconosciuti agli stessi casalesi. Il primo viaggio in questi itinerari dell'Ebraismo Monferrino sarà un'anteprima il 5 settembre alle ore 21. Elio Carmi racconterà al pubblico la sua “Piccola storia degli ebrei di Casale”, un incontro che vede la proiezione di documenti e immagini per ripercorrere le vicende che ruotano attorno a questo luogo singolare: dai primi insediamenti alla fine del '400, all'importanza rivestita tra il '700 e '800 quando ben il 5% della popolazione casalese era di famiglia ebraica, fino ai giorni nostri che vedono la Casale Ebraica e i suoi musei tra i luoghi di maggior interesse turistico della Provincia di Alessandria.

Domenica 6 settembre alle ore 10 il complesso di vicolo Salomone Olper apre alle visite guidate gratuite. Per i Musei la priorità sarà data a coloro che si sono prenotati, contingentando i visitatori per le necessarie misure anti covid. Alle ore 11 si potrà assistere alla proiezione del video “I krumiri del re a cavallo passano da dietro, dove nascosti tirano di palla, insegnando cose a molti e pochi sanno oggi di queste storie”. Un percorso attraverso la città alla riscoperta di tracce del mondo ebraico casalese, realizzato da Luca Percivalle e Francesco Cusanno, dove si scoprono davvero cose insolite: come la possibile origine ebraica dei krumiri, il dolce simbolo di Casale Monferrato, o le tracce di un percorso che univa i retrobottega dei negozi casalesi affacciati su Via Roma e consentiva ai proprietari degli stessi di raggiungere il ghetto senza in pratica uscire dai suoi confini.

A seguire “Un viaggio tanti ricordi”, vale a dire la proiezione del video collettivo realizzato dai Musei Ebraici Italiani in occasione della XXI Giornata Europea della Cultura Ebraica nel quale sono ovviamente inclusi il percorso Ebraico e la Sinagoga Casalese.

Alle ore 17 si saluterà la giornata con il finissage dell'opera “Shaar Leatid - La porta per il futuro” realizzata dall’artista Angelo Castucci in occasione della riapertura del complesso museale avvenuta il 2 giugno e da allora esposta in Sinagoga.

Per l'occasione il complesso e i musei chiuderanno alle ore 19. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero, ma forzatamente contingentato per le misure anti covid, si consiglia pertanto la prenotazione. Informazioni al 0142 71807 e www.casalebraica.org .