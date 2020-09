A Casale un "weekend lungo" di eventi. Il vino protagonista

CASALE - Dopo il successo dello spettacolo di Lella Costa, #Seguiilcalice entra nel vivo con la prima settimana di eventi che accompagneranno la città in questo mese dedicato al vino e alle eccellenze del Monferrato casalese.

Si partirà con gli ultimi due spettacoli della rassegna Attraverso Festival previsti per giovedì 3 settembre con Neri Marcorè (ore 21 nel cortile di Palazzo Langosco - biglietti già tutti esauriti) e per venerdì 4 settembre con Oscar Farinetti e Telmo Pievani (ore 18,30 nel cortile del Castello del Monferrato con ingresso a 5 euro).

Neri Marcorè porterà in scena Di mare e di vento – Viaggio nella musica di Gianmaria Testa. Con il rispetto e l’eleganza che ha contraddistinto i suoi precedenti lavori di musica e parole sulle opere di Gaber e di De Andrè, il poliedrico artista marchigiano accompagnerà il pubblico in un viaggio che, partendo dal libro Da questa parte del mare di Gianmaria Testa, uscito postumo nel 2017, ci racconta le storie, le suggestioni e le situazioni che hanno portato alla composizione dell’album omonimo del 2006. Sul palcoscenico Neri Marcorè (voce e chitarra) sarà accompagnato da Stefano Cabrera al violoncello e da Domenico Mariorenzi al pianoforte e chitarra. Viste le procedure di autocertificazione e assegnazione dei posti con garanzia di distanziamento, è consigliato di arrivare con anticipo. L’area spettacoli apre a partire dalle ore 19.30.

Venerdì 4 ci si sposterà al Castello del Monferrato, dove Telmo Pievani, filosofo di scienze biologiche e, Oscar Farinetti, imprenditore fondatore di Eataly, saranno impegnati in una lezione a due voci intitolata La Serendipity Umana. Di cosa si parla? Della meraviglia dell’imperfezione e dell’errore, di come dagli sbagli possano nascere meraviglie destinate a restare nel tempo. Tema sul quale hanno indagato entrambi i protagonisti dell’incontro: Telmo Pievani è autore di un libro molto interessante che si intitola L’imperfezione umana e Oscar Farinetti ha scritto Serendipity, uscito il 10 maggio per Slow Food Editore. Inizio spettacolo alle ore 18.30 e ingresso a partire dalle ore 17.30. Biglietti al costo di 5 euro (più diritti di prevendita) acquistabili anche online sul sito www.mailticket.it.

Durante i due eventi sarà possibile degustare vini del Monferrato a calice, grazie alla collaborazione dell’Enoteca Regionale del Monferrato.

Vino che sarà l’assoluto protagonista del fine settimana, perché sabato ci sarà il graditissimo ritorno dello StupujTime: tutto il giorno ben 33 negozi serviranno i prodotti vitivinicoli delle aziende del Monferrato, mentre 34 bar e ristoranti proporranno i prodotti tipici in gustosi piatti. Un’occasione per conoscere le eccellenze del territorio e la ricca offerta commerciale e ristorativa di Casale Monferrato.

Per partecipare sarà sufficiente acquistare, a 5 euro, il calice personalizzato da utilizzare durante tutte le manifestazioni di settembre. Con il bicchiere si riceverà anche la sacca portacalice e un buono omaggio per una degustazione (le successive saranno acquistabili a 3 euro l’una).

Il punto di partenza sarà il Temporary wine bar di piazza Mazzini: nell’ex edicola della piazza, infatti, saranno venduti i calici e i ticket che serviranno per le degustazioni in loco o negli esercizi aderenti, che saranno indicati nella cartina distribuita insieme al bicchiere della manifestazione.

In piazza Mazzini, oltre al Temporary wine bar (che sarà presente anche nella giornata di domenica 6 per il primo appuntamento di In vino veritas), saranno anche allestite per tutta la giornata sedute e tavoli costituiti da pallets e botti.

Sabato 5 si festeggerà anche il compleanno del Museo Civico (non avendolo potuto celebrare a maggio per il lockdown): come ormai da tradizione, il compito di festeggiare nel migliore dei modi l’evento sarà affidato al Festival Echos, che per l’occasione proporrà, nell’ex chiostro di Santa Croce di via Cavour, 5, il gradito ritorno di Olaf John Laneri. Il talentuoso pianista si cimenterà ancora con Beethoven, eseguendo Chiaro di luna, Tempesta, Appassionata e Les Adieux.

In occasione del concerto, il Museo Civico di Casale Monferrato presenterà due opere di Leonardo Bistolfi appositamente restaurate: un gesso che ritrae Beethoven (restaurato anche con il contributo del Festival Echos) e un ritratto a carboncino del musicista Luigi Ernesto Ferraria.

L’esibizione di Laneri è a ingresso libero, ma con prenotazione obbligatoria del posto (misure anti Covid-19). In caso di maltempo i concerti si svolgeranno al chiuso, sempre rispettando le misure di sicurezza previste. Per info e prenotazioni: www.festivalechos.it oppure 348 7161557.

Sempre sabato, ma alle ore 19, prenderà il via anche il Monjf - Monfrà Jazz Festival, realizzato dall’Accademia Le Muse in collaborazione con la Città di Casale Monferrato. Si partirà con l’esibizione di Tommaso Profeta con l'Alpaca Trio (la formazione prenderà il nome di The Prophet 4et) sugli spalti del Castello di Casale Monferrato. Un magnifico modo per accompagnare il tramonto con il panorama mozzafiato sul grande specchio d'acqua del Po. Insieme alla musica degustazioni e aperitivi a cura di Cucù food truck. Evento che ha riscosso un ottimo successo già in fase di prenotazione, essendo i posti già tutti esauriti.

Nel fine settimana chiuderà, infine, la bella mostra allestita al Castello dal titolo Maurizio Roasio – Materia e ragione. Curata da Anselmo Villata e nata da un progetto dell’Inac (Istituto Nazionale d’Arte Contemporanea), la personale a ingresso gratuito sarà aperta sabato e domenica dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00.

E in questi giorni si è aperta anche la vendita dei biglietti per l’atteso concerto in memoria del maestro Ennio Morricone, in programma sabato 19 settembre alle ore 21,00 nel cortile di Palazzo Langosco. Per acquistare i tagliandi è possibile collegarsi alla biglietteria online del Teatro Municipale di Casale Monferrato (www.comune.casale-monferrato.al.it/teatro): i prezzi sono di 15,00 euro gli interi e 10,00 euro gli under 18 anni.