Art#Together: sabato la consegna delle opere "solidali" a Casale

CASALE - Si concluderà sabato 5 settembre alle 18 presso il 111Lab di Via Roma 152 a Casale Monferrato la raccolta fondi di Art#Together con la consegna, da parte delle Autorità del Comune, delle ultime opere donate dagli artisti per il Comune di Casale Monferrato, per far fronte all’emergenza Covid.

L’iniziativa lanciata attraverso la pagina Facebook art.together.casalemonferrato ha riscosso notevole successo; era nata durante il lockdown da un gruppo di amici: Carlo Menighetti e Fabiano Bellini di 111Lab, Vittoria Oglietti di Smov comunicazione & eventi, Giovanni Saldì artista e Francesca Viale Marchino di Concrete Co-working.

Art#together è stata un’occasione benefica di alto valore che ha saputo valorizzare non solo l’eccellenza artistica dellacittà, ma è stata l’occasione di apertura di uno scenario per artisti emergenti che insieme sono il patrimonio culturale del nostro territorio.

All'iniziativa hanno preso parte gli artisti: 111LAB per Enrico Colombotto Rosso, Aeno, Alberto Raiteri, Albina Dealessi, Alessandro Zerze Man, Alessandro Salamone, Ambra Pegorari, Carlo Cattaneo, Cate Maggia, Cecilia Gioria, Daniela Vignati, Elena Caterina Doria, Fabrizio Borla, Fernanda Core, Francesca Agate, Franco Alquati, Gabriele Gioria, Giada Giangrino, Gianfranco Bonaria, Giovanni Saldì, Giulia Savino, Giuliana D’Adda, Guanciale D’Erba, Iris Devasini, Kassandra La Mantia, Laura Chiarello, Loredana Boschiero, Marisa Bagnera, Matt Bicon, Max Ferrigno, Nadia Beltramo, Nadia Presotto, Paola Casulli, Paolo Deandrea, Paolo Novelli, Patrizia Cremasco, Piergiorgio Panelli, Sale, Vito Boggeri.