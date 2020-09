Incidente nell'orto a Moncestino: arrivano Vigili del Fuoco e Croce Rossa

MONCESTINO - Una caduta nell'orto ha richiesto l'intervento congiunto dei Vigili del Fuoco di Casale e della Croce Rossa per soccorrere un uomo, feritosi nell'incidente agricolo a Moncestino, alle 18.30 di oggi. Il ferito, sempre cosciente, non è in gravi condizioni.

Nello stesso pomeriggio verso le 15, i Vigili del Fuoco di Casale sono intervenuti al cimitero di Roncaglia per bonificare un grosso nido di calabroni.