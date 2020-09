Niente gare per il Team, Longhi guarda al futuro con ottimismo

«Sicuramente l’anno più lungo, senza correre. Momenti difficili e la speranza di tornare al più presto a sederti all’interno della capsula della propria barca da corsa» a parlare è il driver di motonautica Paolo Longhi, che non vede l'ora di partire, in sicurezza però.

«Con la situazione Covid non ancora superata, trovo giusta la scelta del Team Rowe Powerboat Formula 2 di sospendere le attività agonistiche per questa stagione 2020. Onestamente con i continui posticipi e cancellazioni delle gare avvenuti lungo questo periodo nel calendario gare e con solo una gara in Lituania e due gare in Portogallo (tra l‘altro non ancora confermate al 100%) non sarebbe un vero Campionato Mondiale. Trovo giusta anche la scelta della Associazione Motonautica di San Nazzaro, con cui sono tesserato, di sospendere le gare organizzate di fine settembre, fare questo sport non è solo vincere la gara ma c’è anche una parte umana ‘la tutela della salute prima di tutto. Per quanto riguarda il mio futuro con il Team, è stato prorogato il mio contratto sino al 2022 e ho un nuovo progetto è già in cantiere. Ho trovato il mio posto e voglio lavorare sodo, migliorare ed essere più competitivo visto anche per l'anno 2020 resto Campione Italiano di Formula 2 in carica. Lavorare con veri professionisti del settore è molto più facile» dice il monferrino.