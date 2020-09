Tenta lo scippo a due anziane sorelle: individuato dalla Polizia

CASALE - Nei giorni scorsi la Polizia di Stato di Casale Monferrato ha deferito alla Procura di Vercelli L.P, di anni 43, cittadino italiano residente in città, ritenuto responsabile del reato di tentato scippo, commesso il giorno di ferragosto ai danni di due anziane sorelle di 80 e 85 anni.

L’episodio criminoso era avvenuto verso le ore 17 e le due donne, alquanto spaventate, immediatamente dopo l’accaduto si erano recate in Commissariato per denunciare di essere state aggredite poco prima da un giovane, fornendone una sommaria descrizione. L'uomo, raggiungendole da tergo aveva tentato di strappare loro la borsa senza riuscirvi per le urla e la strenua resistenza delle due. L'uomo si era quindi dato alla fuga.

Allertati subito gli operatori in servizio di Volante e raggiunto tempestivamente il luogo in cui era stato commesso il reato, sono stati identificati nei pressi alcuni soggetti non corrispondenti, però, alla descrizione fornita dalle donne.

In seguito alle indagini della Squadra Investigativa si è riusciti a individuare ed identificare l’autore dell’azione criminosa. Nello specifico, dall’analisi dei filmati di un sistema di video-sorveglianza privato gli investigatori hanno notato transitare le vittime, repentinamente seguite a poca distanza da un giovane. Siccome le riprese non inquadravano direttamente l’area in cui si era verificava il reato, i poliziotti hanno acquisito anche i filmati delle telecamere comunali riuscendo così, come in un puzzle, a raccogliere tutti gli indizi utili per risalire all’identità ed alla dimora del malvivente.

In seguito gli operanti si sono recati presso l’abitazione del prevenuto che, trovato in possesso anche degli indumenti e delle calzature indossate il giorno del reato e chiaramente visibili dai citati filmati, vistosi scoperto ha ammesso di aver commesso il fatto, rappresentando, a giustificazione della sua condotta, delle impellenti necessità economiche.