Con Farinetti e Pievani si è concluso il trittico di Attraverso a Casale

CASALE - Circa un centinaio di presenze ieri al Castello di Casale per il terzo e ultimo appuntamento in città con Attraverso

Festival. Protagonisti Telmo Pievani, filosofo di scienze biologiche e Oscar Farinetti, imprenditore fondatore di Eataly, in una lezione a due voci intitolata “La Serendipity Umana”. Ha moderato l'appuntamento il giornalista Maurizio Menicucci.