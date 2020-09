Basiletti - Teodosescu, in palio il tricolore

CASALE - Pronostico rispettato: la sfida per il titolo italiano Under 14 femminile by Noberasco, sui campi della Nuova Casale, domani alle 11, vedrà di fronte Noemi Basiletti (2.6), testa di serie numero 1, e Alessandra Teodosescu (2.8), la 2. Basiletti elimina Matilde Ercoli, che impegna la favorita toscana soprattutto nel secondo set, 6/2 6/4. Più lottata la seconda partita, che si decide solo al terzo, per la ligure Teodosescu, allieva della scuderia di Riccardo Piatti, sulla pugliese Paganetti, 673 3/6 6/2.

In doppio le due sconfitte fanno coppia e si prendono la rivincita sulle due finaliste di singolo: Ercoli - Paganetti sono le due nuova campionesse d'Italia, 6/4 6/3 su Basiletti - Teodosescu. A premarle il sindaco di Casale, Federico Riboldi, la delegata provinciale della federtennis Maria Rita Piano, il tecnico nazionale del settore U16 Luca Ronzoni e gli arbitri Renzo Perfumo, Alessia Fontanini ed Edoardo Galaktionov.