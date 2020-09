Basiletti, la regina d'italia alla Nuova Casale

CASALE - Sono amiche e compagne in doppio, finaliste ieri in una maratona di tre ore. Oggi rivali che si conoscono a memoria: sui campi della Nuova Casale Noemi Basiletti conferma le buone abitudini, dopo il titolo under 13 nel 2019, la toscana conquista lo scudetto individuale Under 14, battendo Alessandra Teodosescu.

Primo set a senso unico, 6/2, nel secondo c'è più battaglia, la testa di serie numero 2 va a riprendere la rivale e passa avanti 6/5. Verdetto al tiebreak, che Basiletti chiude a suo favore e può festeggiare.

Alla premiazione della campionessa e della finalista il vicepresidente vicario della Federtennis regionale Roberto Santangeletta, la delegata provinciale Maria Rita Piano, il tecnico nazionale femminile Under 16 Luca Ronzoni, il presidente della Nuova Casale, Lorenzo Tiengo, , il giudice arbitro Renzo Perfumo, con gli arbitri Alessia Fontanini ed Edoardo Galaktionov, e il direttore dei campionati Andrea Manfredi.