Ufficiale il calendario: la strada di Bertram e JBM

La Lega Nazionale Pallacanestro ha ufficializzato il calendario della prima fase del campionato di Serie A2. Finalmente si conosce la strada che dovranno percorrere la Bertram Derthona e la Novipiù JB Monferrato. Si parte il 15 novembre con Casale che ospita Verona e Tortona alle prese con il derby con Torino. Per la squadra di coach Marco Ramondino una partenza bruciante con l’latro derby con Biella alla 4 di campionato (29 novembre).

Tutte le sfide regionali saranno casalinghe per i leoni che giocheranno contro la JBM nella gara più attesa della stagione all’ultima di andata il 17 gennaio. La squadra di coach Mattia Ferrari invece, dopo il debutto con la big Verona, avrà doppia trasferta siciliana, e doppio derby durante le festività natalizie. In casa con Biella il 27 dicembre e trasferta a Torino il 6 gennaio. Le due alessandrine sono inserite nel girone A Verde (Nord + le due squadre siciliane Trapani e Capo d’Orlando): 14 squadre al via con prima fase dal 15 novembre al 28 marzo con sei turni infrasettimanali. Poi seconda fase e playoff con due promozioni in A1 e tre retrocessioni.