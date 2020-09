In 7000 per gli antiquari al Pavia

CASALE - Golosaria al Castello, monumenti aperti, bancarelle in centro, luna park, eventi in riva al fiume e ovviamente Mercatino dell'Antiquariato nella domenica di Casale. Favorita da un sole piacevolissimo il tradizionale appuntamento del Mercato Pavia ha fatto registrare numeri importanti, i più alti dalla ripresa dopo il Covid, da quando la manifestazione si svolge in un giorno solo.

Bel 7000 gli intervenuti a curiosare tra antichità e curiosità.